Da La Gioia e La Lezione nella speranza di una nuova epifania

La scuola viene spesso vista come uno specchio della società, poiché mette in luce le differenze sociali ed evidenzia le problematiche strutturali di un sistema in difficoltà. Allo stesso tempo, rappresenta un ambiente di integrazione, di formazione culturale e di speranza per un futuro migliore. In questo contesto, si confrontano realtà diverse che convivono all’interno degli istituti scolastici.

È un luogo comune vedere la scuola come specchio della società, perché riflette le disparità socio-economiche ed evidenzia le carenze strutturali di una società in crisi, così come rappresenta anche un laboratorio di integrazione, di cambiamento, di cultura. Ecco, rappresenta un laboratorio culturale come tante altre manifestazioni artistiche, che sono a loro volta specchio delle dinamiche sociali. Considerato che il nostro tempo dà preminenza alle arti visive ecco che il cinema diventa lo specchio della nostra società, ne riflette in primis i difetti e le paure. Due film, che sono stati in lavorazione nel 2025 e proiettati quest’anno, ce li troviamo sugli schermi dei cinema delle nostre città in queste settimane, in questi giorni. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

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