Croce Rossa Italiana di Perugia seleziona autisti soccorritori per il servizio del 118

La Croce Rossa Italiana di Perugia ha pubblicato un bando per la selezione di due autisti soccorritori da impiegare nel servizio di emergenza-urgenza 118. Il concorso riguarda candidati che saranno assegnati al servizio in collaborazione con l’Azienda ospedaliera di Perugia. La procedura selettiva è rivolta a coloro che desiderano entrare a far parte del team dedicato alle emergenze sanitarie.

La Croce Rossa Italiana, Comitato di Perugia, ha indetto un bando di selezione per la ricerca di 2 autisti soccorritori da assegnare al servizio di emergenza-urgenza 118, svolto in convenzione con l'Azienda ospedaliera di Perugia. Il contratto di lavoro avrà una durata dal 15 aprile 2026 al 14 luglio 2027, con un orario settimanale di 30 ore. Il bando, pubblicato in conformità al regolamento interno della Croce Rossa e in linea con le esigenze operative del servizio di trasporto sanitario, punta a formare una graduatoria biennale di idonei. L'amministrazione si riserva tuttavia la facoltà di ridurre o modificare il numero di assunzioni e la durata contrattuale, in base a sopravvenute esigenze organizzative.