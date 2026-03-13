A poco più di due mesi dalla tragedia di Capodanno a Crans-Montana, Eleonora Palmieri, veterinaria di 29 anni, descrive come quella notte abbia influito sulla sua quotidianità. Sopravvissuta all’incendio che ha coinvolto la località, la giovane donna condivide l’esperienza di come il suo modo di vivere si sia trasformato da allora. La sua testimonianza si concentra sui cambiamenti personali vissuti dopo l’incidente.

A poco più di due mesi dalla strage di Capodanno a Crans-Montana, la veterinaria 29enne Eleonora Palmieri, sopravvissuta all’ incendio del 31 dicembre, racconta come è cambiata la sua vita dopo quella notte. Lo ha fatto in collegamento con la trasmissione “Dentro la Notizia”, ripercorrendo le conseguenze fisiche e personali dell’accaduto. «La mia vita è cambiata quella notte, così come per tutte le persone rimaste coinvolte», ha spiegato la giovane, che oggi affronta una quotidianità molto diversa da quella di prima. Palmieri lavorava come veterinaria e stava completando il percorso per diventare chirurgo veterinario, un obiettivo professionale che oggi appare incerto. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Strage di Capodanno a Crans-Montana, la sopravvissuta Eleonora Palmieri: “La mia vita è cambiata quella notte”

Articoli correlati

Crans Montana, la sopravvissuta Eleonora Palmieri: «Lottiamo per guarire, grazie a chi non ha mai lasciato la mia mano». Come stanno i feriti«Qui nel reparto di terapia intensiva del Niguarda di Milano stiamo combattendo per guarire giorno dopo giorno.

Crans Montana, la sopravvissuta Eleonora Palmieri: “Momenti di vera paura. Lottiamo per guarire”Eleonora Palmieri, 29 anni, ferita nel rogo di Capodanno a Crans-Montana, ha pubblicato (e poi cancellato) un post dall'ospedale Niguarda: "Non...

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Strage di Capodanno a Crans Montana la...

Temi più discussi: Crans-Montana, per la strage di Capodanno indagato anche il sindaco. E sui soldi di Moretti l'ombra del riciclaggio; Strage di Capodanno, tra i nuovi indagati anche il sindaco di Crans Montana; Incendio Crans-Montana, indagato anche il sindaco Nicolas Féraud; Crans Montana, indagato anche il sindaco.

Strage di Capodanno a Crans-Montana, la sopravvissuta Eleonora Palmieri: La mia vita è cambiata quella notteA poco più di due mesi dalla strage di Capodanno a Crans-Montana, la veterinaria 29enne Eleonora Palmieri, sopravvissuta all’incendio del 31 dicembre, racconta come è cambiata la sua vita dopo quella ... thesocialpost.it

Crans-Montana, l’inchiesta sulla strage arriva fino a Mark Zuckerberg: ecco perchéSviluppi interessanti sulla strage di Capodanno a Crans-Montana. L'inchiesta è arrivata a coinvolgere anche Mark Zuckerberg. newsmondo.it

La 29enne Eleonora Palmieri, veterinaria di Cattolica, è stata intervistata nel programma Rai Storie Italiane sulla strage di Capodanno - facebook.com facebook

Ci sono cinque nuovi indagati nell'inchiesta svizzera sulla strage di Capodanno del Constellation, con 41 morti e 115 feriti e tra loro c'è anche il sindaco di Crans-Montana, Nicolas Féraud che pochi giorni dopo l'incendio aveva ammesso la mancanza di contr x.com