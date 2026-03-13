Costacurta ha commentato la situazione della Juventus, affermando che, una volta uscita dalla Champions League, cambieranno le cose per il club. La sua analisi si concentra sui possibili scenari futuri della squadra e sulla lotta per i posti qualificanti in Europa. La previsione si basa su una valutazione delle mosse e delle strategie adottate dalla Juventus in questa fase della stagione.

Costacurta analizza la lotta per la Champions League delineando i possibili scenari per i vari club impegnati in questo finale. Il rush finale del campionato infiamma tutti gli appassionati, concentrati sulla serrata lotta per accaparrarsi i piazzamenti validi per l’Europa. A margine del noto evento World Legends Padel Tour, è intervenuto Alessandro Costacurta per offrire la sua lucida lettura sportiva. L’opinionista ha analizzato nel dettaglio la complessa corsa Champions, delineando le prospettive e le ambizioni delle varie pretendenti al vertice. La sua opinione, riportata da Tmw, evidenzia un grande equilibrio generale, preannunciando sfide vibranti. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Costacurta non ha dubbi sulla Juve: «Ora che è uscita dalla Champions succederà questo». La sua previsione

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