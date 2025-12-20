Italia sorpasso di Cipro e Polonia prima nel ranking | quinto posto Champions lontano

L’Italia ha subito un calo nel ranking UEFA, con Cipro e Polonia che ora occupano posizioni superiori. La sconfitta della Fiorentina nella Conference League ha contribuito a questa perdita di punti, rendendo più difficile raggiungere il quinto posto in Champions League, una posizione ormai lontana. La situazione richiede attenzione e interventi mirati per migliorare il rendimento delle squadre italiane e recuperare terreno nel ranking.

(Adnkronos) – Il quinto slot in Champions League ora, per la Serie A, sembra davvero un miraggio. La sconfitta della Fiorentina nell’ultima giornata di Conference League, dove i viola sono stati battuti 1-0 dal Losanna in trasferta fallendo l’accesso diretto agli ottavi ma ‘accontentandosi’ dei playoff, ha fatto perdere all’Italia due posizioni nel ranking Uefa, che garantisce un posto extra in Champions per le prime due classificate. L’Italia, che può contare su sette squadre tra Champions, Europa League e Conference, è al momento settima nella speciale graduatoria, superata, a sorpresa, anche da Cipro, che si piazza in quarta posizione. 🔗 Leggi su Seriea24.it Leggi anche: Italia, sorpasso di Cipro e Polonia prima nel ranking: quinto posto Champions lontano Leggi anche: Aggiornato il ranking stagionale Uefa: Polonia sorprendentemente prima, l’Italia scivola al quinto posto Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Italia, sorpasso di Cipro e Polonia prima nel ranking: quinto posto Champions lontano; Italia, sorpasso di Cipro e Polonia prima nel ranking: quinto posto Champions lontano; Italia, sorpasso di Cipro e Polonia prima nel ranking: quinto posto Champions lontano; Italia, sorpasso di Cipro e Polonia prima nel ranking: quinto posto Champions lontano. Italia, sorpasso di Cipro e Polonia prima nel ranking: quinto posto Champions lontano - La sconfitta della Fiorentina nell’ultima giornata di Conference League, dove i viola sono stati battu ... msn.com

Perché la Polonia è prima nel ranking UEFA? La sorpresa nella classifica aggiornata - Il girone di Conference League è terminato e, contro ogni previsione, sarà la Polonia a guidare il ranking UEFA fino a metà gennaio. tag24.it

Italia, il 5° posto in Champions League nel 2026/2027 torna un obiettivo reale: cosa dice il ranking UEFA aggiornato e perché si può sperare - Se un mese fa l'Italia stentava e addirittura navigava alle spalle di Cipro, le 5 vittorie ottenute nell'ultimo turno di Coppe ... eurosport.it

L’Italia batte la Francia anche sul turismo Il sorpasso è una realtà. La Spagna resta imprendibile ma il 2026 si aprirà con ottime prospettive... - facebook.com facebook

Doppio sorpasso di Chivu Rallenta il Milan contro i Sassuolo Si ferma il Napoli ad Udine L’Inter vola da sola in vetta #SerieAEniLive #DAZN x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.