Contributi pensionistici sugli utili societari mai incassati | pasticcera in guerra con l' Inps

Una pasticcera ha presentato ricorso contro l'Inps riguardo ai contributi pensionistici sugli utili societari mai incassati. La Corte di Cassazione ha deciso di rinviare il procedimento a un’udienza pubblica e ha stabilito un precedente nel settore previdenziale. Il caso riguarda specificamente la questione dei contributi versati o meno sugli utili societari che non sono stati percepiti. La decisione apre la strada a futuri approfondimenti sulla materia.

L'ente previdenziale ritiene che ci sia l'obbligo di versare alla cassa artigianale, la donna ha vinto in primo e secondo grado: la Cassazione convoca un'udienza pubblica La vicenda inizia da un accertamento dell'Inps nei confronti della socia al 50% di una pasticceria. Nel 2015 la donna, già iscritta alla gestione artigiani, si era vista notificare una comunicazione di debito e un avviso di addebito per il mancato versamento di contributi, calcolati anche sui redditi prodotti dalla società, sebbene quegli utili non le fossero stati materialmente distribuiti. La donna aveva deciso di opporsi, prima al Tribunale di Spoleto e poi in appello, ottenendo ragione. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

