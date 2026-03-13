Il Consiglio Supremo di Difesa si è riunito al Quirinale alla presenza del Presidente Mattarella. Durante l'incontro sono state comunicate le decisioni riguardo alla partecipazione dell’Italia a questioni di conflitto internazionale. È stato infatti affermato che l’Italia non partecipa e non parteciperà alla guerra in Iran. Nessun altro dettaglio sulle motivazioni o sui prossimi passi è stato reso noto.

L’Italia non partecipa e non parteciperà alla guerra in Iran: queste le conclusioni del Consiglio Supremo di Difesa, riunito oggi alla presenza del Presidente Mattarella. Smentito un intervento italiano e francese per l’apertura dello stretto di Hormuz. Servizio di Augusto Cantelmi RETE BLU S.p.a - Sede Legale Roma (RM) Via Aurelia 796 – CAP 00165 Roma Capitale sociale Euro 6.980.000,00 i.v C.F. e Numero d’iscrizione del Registro delle Imprese di ROMA 03922811009 . 🔗 Leggi su Tv2000.it

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Consiglio supremo di difesa al Quirinale: “Italia non partecipa alla guerra”

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