Consiglio federale della Fiv Cirillo | Segnale importante per Reggio Calabria e l’intera regione

Il consiglio federale della Fiv ha annunciato la presenza della Federazione italiana vela a Reggio Calabria, sottolineando come questa rappresenti un segnale importante per la città e tutta la regione. Cirillo ha dichiarato che la presenza della federazione è motivo di grande orgoglio e riflette un legame naturale, profondo e autentico tra il territorio e il mare. La decisione è stata comunicata ufficialmente durante un evento dedicato.

L'importante riunione si è tenuta a Palazzo Campanella. Il presidente del Consiglio regionale ha ringraziato, oltre al presidente Ettorre, tutti i rappresentanti della Federazione presenti Lo Stretto è una risorsa straordinaria, un contesto unico per caratteristiche ambientali, tradizione e vocazione sportiva. Per questo crediamo che la Calabria possa ritagliarsi un ruolo sempre più significativo nel panorama della vela nazionale e internazionale e possa contribuire, con le proprie potenzialità, anche al grande percorso che accompagnerà il Sud verso la 38ª America’s Cup di Napoli del 2027". "Lo Stretto - ha aggiunto - è uno spazio naturale di allenamento, confronto sportivo e crescita per tante realtà veliche del territorio. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it Articoli correlati Da Reggio Calabria all’intera regione, Di Palma segnala l’assenza di strutture sociosanitarie per adolescentiÈ il monito lanciato dal procuratore del tribunale dei minori durante la conferenza stampa annuale sulle attività svolte: “Senza strutture adeguate... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Reggio Calabria Temi più discussi: Consiglio federale della Fiv, Cirillo: Segnale importante per Reggio Calabria e l’intera regione; La vela italiana sceglie Reggio Calabria: il consiglio federale Fiv si riunisce a Palazzo Campanella; La vela italiana sceglie Reggio Calabria: il Consiglio Federale FIV in riva allo Stretto; Reggio ospita il vertice FIV | lo Stretto diventa motore. FIV a Reggio per il Consiglio federale, Cirillo: ‘Stretto risorsa straordinaria. Siamo orgogliosi’Il presidente del consiglio regionale ha dato il benvenuto a Palazzo Campanella al presidente Ettore ed ai componenti del consiglio federale riuniti a Reggio ... citynow.it La vela italiana sceglie Reggio Calabria: il Consiglio Federale FIV in riva allo StrettoUn segnale forte di attenzione verso il Sud e, in particolare, verso la crescita del movimento velico calabrese. Venerdì 13 marzo la Federazione Italiana Vela (FIV) terrà a Reggio Calabria una ... reggiotv.it AMMINISTRATIVE IN CALABRIA, IL CENTRODESTRA SERRA I RANGHI: STRATEGIA UNITARIA SU CROTONE E REGGIO Vertici regionali e tavolo nazionale della coalizione definiscono la linea per le elezioni: progetto condiviso a Crotone, proposta del ca - facebook.com facebook #Treni | linea Reggio Calabria-Catanzaro Lido La circolazione permane sospesa tra Ardore e Roccella Jonica per il prolungarsi dei lavori di manutenzione sulla linea. @Emergenza24 | #Luceverde x.com