Da Reggio Calabria all’intera regione Di Palma segnala l’assenza di strutture sociosanitarie per adolescenti

30 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Da Reggio Calabria e tutta la regione, Di Palma evidenzia la carenza di strutture sociosanitarie dedicate agli adolescenti con disturbi psichiatrici. Questa lacuna, che coinvolge aspetti organizzativi e sociali, mette a rischio il supporto e la tutela dei giovani più fragili, evidenziando la necessità di interventi concreti per garantire un’assistenza adeguata e continua.

“Reggio Calabria e tutto il territorio continuano a fare i conti con un grave e strutturale deficit nel sistema di tutela dei minori affetti da disturbi psichiatrici, un vuoto che non è solo organizzativo, ma profondamente umano e sociale, e che rischia di lasciare soli i ragazzi più fragili e le. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

da reggio calabria all8217intera regione di palma segnala l8217assenza di strutture sociosanitarie per adolescenti

© Reggiotoday.it - Da Reggio Calabria all’intera regione, Di Palma segnala l’assenza di strutture sociosanitarie per adolescenti

Leggi anche: Il patrimonio culturale di Reggio Calabria e l’assenza di una visione d’insieme: l'appello de La Strada

Leggi anche: Videosorveglianza a circuito chiuso nelle strutture sociosanitarie e socio-assistenziali

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

L’alta velocità Salerno-Reggio Calabria arriverà a malapena in Calabria - A Saginara, una piccola frazione di Contursi Terme, nel salernitano, una talpa meccanica lunga 130 metri, pesante 4mila tonnellate e con 18 motori sta scavando una galleria lunga 3 chilometri della ... ilpost.it

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.