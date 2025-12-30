Da Reggio Calabria all’intera regione Di Palma segnala l’assenza di strutture sociosanitarie per adolescenti

Da Reggio Calabria e tutta la regione, Di Palma evidenzia la carenza di strutture sociosanitarie dedicate agli adolescenti con disturbi psichiatrici. Questa lacuna, che coinvolge aspetti organizzativi e sociali, mette a rischio il supporto e la tutela dei giovani più fragili, evidenziando la necessità di interventi concreti per garantire un’assistenza adeguata e continua.

"Reggio Calabria e tutto il territorio continuano a fare i conti con un grave e strutturale deficit nel sistema di tutela dei minori affetti da disturbi psichiatrici, un vuoto che non è solo organizzativo, ma profondamente umano e sociale, e che rischia di lasciare soli i ragazzi più fragili e le.

