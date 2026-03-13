A Cogliate si pensa di trasformare l’ex palazzo comunale in un nuovo Commissariato di Polizia dedicato alle Groane. I sindaci dei Comuni coinvolti hanno espresso consenso all’idea, che potrebbe portare a un cambiamento significativo per la gestione della sicurezza locale. La proposta viene valutata come possibile soluzione per rafforzare i servizi di polizia nell’area.

E’ finita l’era dei voli low cost a causa della guerra in Medio Oriente? Non. Nel settore della riabilitazione e del benessere, si sta delineando un approccio che sposta l’attenzione. Ha detto Jim Rohn, imprenditore e speaker statunitense di fama mondiale: “una persona che ha. È stato pubblicato il nuovo bando del Servizio Civile Universale per la selezione di migliaia. La Polizia di Stato di Milano ha arrestato un cittadino italiano di 52 anni, con. Si sono concluse le iscrizioni online per l’anno scolastico 20262027, e la Lombardia conferma il suo. Due turisti italiani sono stati sorpresi all’aeroporto di Malpensa con otto esemplari di corallo protetto. 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

© Ilnotiziario.net - Commissariato di Polizia nelle Groane: Cogliate si candida ad ospitarlo, sindaci compatti

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