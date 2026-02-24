Colleferro La Biblioteca comunale si trasforma in auditorium e fa il sold out per il concerto de Il Green Trio d’archi

Il concerto de “Il Green Trio” ha riempito la Biblioteca comunale di Colleferro, trasformandola in un auditorium. La causa è stata la richiesta di spazi più ampi per ospitare l’evento musicale, che ha attirato un pubblico numeroso. La serata ha visto esibizioni di archi e un’atmosfera coinvolgente tra le pareti della biblioteca. La partecipazione ha superato le aspettative e ha reso ancora più speciale questa iniziativa culturale.

© Cronachecittadine.it - Colleferro. La Biblioteca comunale si trasforma in “auditorium” e fa il “sold out” per il concerto de “Il Green Trio” (d’archi)