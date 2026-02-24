Colleferro La Biblioteca comunale si trasforma in auditorium e fa il sold out per il concerto de Il Green Trio d’archi
Il concerto de “Il Green Trio” ha riempito la Biblioteca comunale di Colleferro, trasformandola in un auditorium. La causa è stata la richiesta di spazi più ampi per ospitare l’evento musicale, che ha attirato un pubblico numeroso. La serata ha visto esibizioni di archi e un’atmosfera coinvolgente tra le pareti della biblioteca. La partecipazione ha superato le aspettative e ha reso ancora più speciale questa iniziativa culturale.
Cronache Cittadine COLLEFERRO (Eledina Lorenzon) – La moderna Biblioteca R. Morandi di Colleferro si è trasformata in un bellissimo Auditorium per accogliere con L'articolo Cronache Cittadine. 🔗 Leggi su Cronachecittadine.it
Colleferro. “Sold Out” e successo straordinario per “La Traviata” di G. Verdi al Teatro comunale Vittorio Veneto a “suggello” della seconda edizione del Concorso Lirico Città di ColleferroA Colleferro, il Teatro Comunale Vittorio Veneto ha registrato il tutto esaurito per “La Traviata” di G.
Colleferro. Presentato in Biblioteca comunale il manuale “Apprendere attraverso la non violenza. Vivere, educare, insegnare nella società di oggi”Il 7 febbraio, in Biblioteca comunale a Colleferro, si è tenuto un incontro con Pio Castagna, autore del manuale “Apprendere attraverso la non violenza”, perché ha deciso di portare avanti un progetto che promuove metodi educativi più pacifici.
Biblioteca comunale ColleferroLa Biblioteca comunale, intitolata a Riccardo Morandi, è ospitata nei locali del complesso edilizio ex-IPIA, storico edificio della città di Colleferro. Istituita nel 1980, garantisce alla popolazione ... exibart.com
