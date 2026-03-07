Classifica FIMI dal 27 febbraio al 5 marzo 2026 ‘Ossessione’ di Samurai Jay vola in testa e batte ‘Per sempre sì’ di Sal Da Vinci

Dal 27 febbraio al 5 marzo 2026, la classifica FIMI vede ‘Ossessione’ di Samurai Jay al primo posto, superando ‘Per sempre sì’ di Sal Da Vinci. Nonostante la vittoria al Festival di Sanremo, Sal Da Vinci non conquista la vetta della graduatoria, che rimane dominata dal brano di Samurai Jay. La posizione delle canzoni si mantiene stabile rispetto alla settimana precedente.

Il vincitore di Sanremo non va oltre la seconda posizione. Diciannove brani della kermesse canora nella Top20 dei singoli.

Spotify fa il bilancio dopo Sanremo 2026: Samurai Jay con la sua “Ossessione” è il più ascoltato, “Per sempre sì” di Sal Da Vinci è la canzone preferita all’esteroSal Da Vinci, invece, è il più ascoltato dal pubblico di tutte le fasce di età over 45.

I brani di Sanremo 2026 più ascoltati su Spotify: comanda "Ossessione" di Samurai Jay, Sal Da Vinci fuori dalla Top 5

Samurai Jay: dal 17esimo posto di Sanremo al primo posto in FIMI. È la canzone più venduta della settimana davanti a Per sempre sì di Sal Da Vinci e Tu mi piaci tanto di Sayf

Hit parade a trazione Sanremo, dominano Samurai Jay, Sal Da Vinci e Sayf. È tutta a trazione Sanremo la prima classifica ufficiale Fimi/Niq post Festival. I brani presentati in gara alla 76/a edizione monopolizzano la top ten dei singoli, dominata

Podio #Singoli: 1 Ossessione - Samurai Jay 2 Per sempre sì - Sal Da Vinci 3 Tu mi piaci tanto - Sayf

