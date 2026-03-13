La Cisl Bergamo conta oltre 124.000 iscritti e si conferma come il sindacato più numeroso nella provincia, con una crescita significativa tra i giovani sotto i 30 anni. La sigla continua a rafforzare la sua presenza tra i lavoratori del territorio, mantenendo il primato rispetto alle altre sigle sindacali locali. Il dato rappresenta un elemento chiave nel panorama sindacale della zona.

La Cisl Bergamo conferma il primato sindacale nella provincia con oltre 124.000 iscritti, consolidando la sua posizione di forza principale nel orobico. Il dato emerge dall’archiviazione del tesseramento del 2025, che rivela un aumento significativo della componente dei lavoratori attivi e una crescita specifica tra gli under 30 e i cittadini stranieri. Questa dinamica non è casuale ma riflette una strategia basata sul pragmatismo contrattuale e sulla presenza fisica capillare nelle 66 sedi territoriali gestite da volontari. I numeri indicano che il modello organizzativo sta funzionando: si passa da una rappresentanza tradizionale a una rete integrata che intercetta le nuove figure professionali caratterizzate da contratti discontinui. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Cisl Bergamo: oltre 124mila iscritti, boom under 30

