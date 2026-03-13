Una decina di passeggeri a bordo di un treno sono rimasti bloccati sulla linea a causa di un guasto che ha causato l’arresto del convoglio. La circolazione è andata in tilt e molti di loro sono scesi per proseguire a piedi sotto la pioggia. La situazione ha causato disagi e ritardi, senza che siano stati segnalati interventi immediati da parte delle autorità ferroviarie.

Brutta e spiacevole avventura per una decina di passeggeri che erano a bordo del treno che da Ferrara doveva arrivare a Codigoro mercoledì sera intorno alle 18 quando giunti in stazione a Massa Fiscaglia, senza alcun preavviso e senza nessun messo sostitutivo, sono stati fatti scendere sotto la pioggia battente che in quel momento imperversava. "Ho sentito causalmente due passeggeri che parlavano fra loro dicendosi stupiti dal fatto che avevano saputo che – racconta uno dei passeggeri costretti a scendere – il treno si sarebbe fermato a Massafiscaglia per non ben precisati problemi sulla tratta rimanente ovvero Massa Fiscaglia Codigoro. Così ho chiesto lumi ad un controllore che mi ha confermato la fine corsa o in alternativa l’attesa di un’ora per prendere la corsa successiva. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Circolazione in tilt, il treno si ferma: "Pendolari a piedi e sotto la pioggia"

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