Ciò che manca alle Consigliere di Parità non è l’indipendenza ma le risorse finanziarie

Le consigliere di parità della provincia di Ancona, tra cui Bianca Maria Orciani, evidenziano che il problema principale non riguarda l’indipendenza, ma la mancanza di risorse finanziarie. Recentemente, si sono espresse sulla proposta di revisione degli organismi di parità, attualmente in esame al Parlamento, che recepisce le Direttive Europee 20241499 e 20241500.

La lettura del testo non lascia dubbi. A partire dal 1 gennaio del 2027, la figura della Consigliera di Parità non sarà più obbligatoria. Al suo posto si prevede la costituzione di un’Autority centrale, con sede a Roma, le cui articolazioni territoriali saranno rimesse alle scelte discrezionali delle Regioni e della Province, creando un sistema di tutela a geografia variabile. Un scelta, a detta della Consigliera Orciani, incomprensibile, se si considera che l’attuale modello, basato sulla rete territoriale delle Consigliere di Parità, risponde già oggi, nella dimensione più di prossimità, ai principi di accessibilità delle tutele e di autonomia e indipendenza degli organismi di parità richiesti dall’Ue. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

