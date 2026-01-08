A1 Milano-Napoli | chiusure notturne delle stazioni di Ceprano San Vittore e Cassino per lavori
La Società Autostrade ha annunciato chiusure notturne delle stazioni di Ceprano, San Vittore e Cassino sulla A1 Milano-Napoli, previste nei prossimi giorni. Queste interruzioni sono necessarie per lavori di manutenzione e riparazioni, al fine di garantire la sicurezza e l’efficienza del tratto autostradale. È consigliabile pianificare gli spostamenti tenendo conto di queste temporanee chiusure.
La Società Autostrade comunica importanti chiusure notturne sulla A1 Milano-Napoli nei prossimi giorni, necessarie per lavori di manutenzione e ripristino danni. Gli automobilisti sono invitati a prestare attenzione e a programmare percorsi alternativi.Ecco il dettaglio degli interventi. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
