A1 Milano-Napoli | chiusure notturne delle stazioni di Ceprano San Vittore e Cassino per lavori

La Società Autostrade ha annunciato chiusure notturne delle stazioni di Ceprano, San Vittore e Cassino sulla A1 Milano-Napoli, previste nei prossimi giorni. Queste interruzioni sono necessarie per lavori di manutenzione e riparazioni, al fine di garantire la sicurezza e l’efficienza del tratto autostradale. È consigliabile pianificare gli spostamenti tenendo conto di queste temporanee chiusure.

