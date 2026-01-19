Stamattina, lungo la strada statale 16 a Serracapriola, è stato rinvenuto il corpo senza vita di un uomo vicino alla carreggiata. La scoperta è stata fatta da alcuni automobilisti di passaggio. Sul luogo sono intervenuti le forze dell'ordine per le indagini e per chiarire le circostanze del decesso.

Il corpo senza vita di un uomo è stato notato stamani da alcuni automobilisti che percorrevano la strada statale 16 in territorio di Serracapriola. Stando a prime ricostruzioni sulle ipotesi del decesso, possibile che l’uomo sia stato investito o, più provabilmente, che fosse stato colpito da un cavo metallico durante un furto di rame con dei complici. Indagano i carabinieri. L'articolo Serracapriola, statale 16: cadavere a ridosso della carreggiata Rinvenuto stamattina proviene da Noi Notizie.. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

