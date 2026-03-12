Una centrale morosa Comano attacca Enel | Sfrutta senza restituire

Una disputa tra Comano e Enel riguarda i sovracanoni idroelettrici non versati ai Comuni del Bacino Imbrifero del fiume Enza. La questione riguarda diversi territori tra il reggiano, il parmense e la Lunigiana, con Comano che accusa la società di sfruttamento senza restituzione. La vicenda riporta l’attenzione su una problematica economica e legale ancora aperta.

Torna a galla la questione dei sovracanoni idroelettrici non versati ai Comuni del Bacino Imbrifero del fiume Enza, una vicenda che coinvolge diversi territori tra il reggiano, il parmense e la Lunigiana. Tra questi comuni c'è, infatti, Comano: per il periodo 2013-2024 deve recuperare oltre 70 mila euro, cifra tutt'altro che marginale per il bilancio di un piccolo ente montano. Il contenzioso con Enel Green Power ed Enel Produzione riguardava inizialmente importi molto più elevati, poi attraverso la mediazione degli avvocati si è arrivati a un accordo al ribasso. La situazione resta però grave poiché si tratta di risorse previste dalla legge che le società idroelettriche devono versare ai territori nei quali captano e utilizzano l'acqua per produrre energia.