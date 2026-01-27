La situazione nel cantiere di via Lago di Borgiano a Pescara evidenzia l’interruzione definitiva dei lavori, con la rimozione degli ultimi mezzi e servizi. La chiusura del cantiere segna la fine di un percorso di sviluppo dell’area, lasciando il futuro del progetto incerto. Questa fase rappresenta un momento di riflessione sulle attività completate e sulle opportunità future per l’area.

«Lasciamo ogni speranza per il parco di via Lago di Borgiano a Pescara. Stamane (lunedì 26 gennaio, ndr) abbiamo assistito anche alla rimozione dell'ultimo caterpillar usato per i lavori e dei servizi igienici per gli operai».A scrivere è un nostro lettore che lamenta la non conclusione dei lavori nel cantiere di Villa del Fuoco. Il residente ricorda: «Sono ormai nove i mesi scaduti per la riconsegna del lavoro appaltato dal Comune di Pescara e nessuno ci ha mai dato un filo di speranza per il completamento dell'opera. Dove e chi sono i responsabili di questo degrado? Dobbiamo attendere l'esito delle prossime elezioni amministrative? Sono spariti i soldi? Se qualcuno sa, per favore, parli».🔗 Leggi su Ilpescara.it

Approfondimenti su Lago di Borgiano

Una segnalazione denuncia la chiusura da circa un mese di via Stradonetto, nel tratto iniziale vicino a via Tiburtina Valeria, con il cantiere apparentemente inattivo.

Il Parco Urbano si arricchisce di una nuova area sportiva e di uno spazio di aggregazione sociale per famiglie, trasformandosi in un punto di riferimento della città.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Lago di Borgiano

Argomenti discussi: Zelo: Dal 2027 il cantiere per il nuovo ponte della Paullese; Allestita l'area di cantiere sul quarto isolato di via Manzoni e primo isolato aperto al passaggio dei pedoni nella fascia centrale; Un cittadino sul cantiere fermo dell'area parco in via Lago di Borgiano: Via anche l'ultimo caterpillar; Nuovo quartiere Ferrovia: 150 cittadini al centro Rivana Garden per il futuro dell'area.

Morti sul lavoro: tre vittime in cantiereTre incidenti, tre morti. Un operaicidio, per utilizzare le parole della Cgil, che segna l'ennesima giornata di sangue nei cantieri italiani, questa volta in Abruzzo, Toscana e Sicilia. Una «emergenza ... avvenire.it

Cantieri a Lecce, il Vicesindaco Roberto Giordano Anguilla diffida le ditte esterne con un’ordinanza specifica. La sicurezza dei cittadini prima di tuttoRoberto Giordano Anguilla, diffida ad Enel, Aqp ed altri enti esterni autorizzati agli scavi in città dopo le numerose lamentele dei cittadini ... corrieresalentino.it

Dichiarato inammissibile il ricorso dell'ex primo cittadino. #gazzettamatin #lagodilod - facebook.com facebook