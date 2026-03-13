Casa Surace presenta uno show che affronta temi come il campanilismo Nord-Sud, la vita dei fuorisede, i paradossi familiari, il razzismo, la solidarietà, l’omosessualità e le differenze generazionali, portando in scena situazioni e personaggi che riflettono le diverse sfumature della società italiana. La comicità del gruppo mira a rompere gli stereotipi attraverso un approccio diretto e senza filtri, coinvolgendo il pubblico con umorismo e spontaneità.

di Marina Santin Il campanilismo Nord-Sud, la vita dei fuorisede, i paradossi familiari, ma anche il razzismo, la solidarietà, l’omosessualità, le differenze generazionali. Sono alcuni dei temi cari a Casa Surace, un collettivo di comici tra i più amati. Quasi una famiglia allargata che, unendo satira leggera, spontaneità e nuovi linguaggi, fa divertire intere generazioni promuovendo l’impegno sociale e l’inclusione e trasformando le diversità culturali in strumenti di condivisione. "Fin dal debutto, ormai dieci anni fa, il nostro linguaggio è stato trasversale e fruibile sia dai giovani, che si riconoscevano negli sketch sui fuorisede, sia dagli adulti, come i genitori o i parenti – racconta Riccardo Betteghella – questo perché mixa le nostre diverse formazioni, dalla stand up comedy americana alla commedia italiana". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Casa Surace show. Quando la comicità abbatte gli stereotipi

Articoli correlati

Casa Surace, la riunione di condominio: lo spettacolo arriva a PescaraL’effervescente comicità di Casa Surace sbarca a Pescara, il prossimo 11 aprile, con un esilarante spettacolo, dal titolo “Casa Surace, la riunione...

A Casa Verona il rap si fa racconto: Numb con Tokyo porta sul palco la "Nuova Scena" che ribalta gli stereotipiNon la trap da classifica, non le provocazioni da clickbait: sul palco di Casa Verona salgono i testi che parlano di relazioni vere, fragilità,...

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Casa Surace

Temi più discussi: Casa Surace show. Quando la comicità abbatte gli stereotipi; Casa Surace torna a teatro con La riunione di condominio: il collettivo comico del web in tour in tutta Italia; Casa Surace di nuovo in tour con La riunione di condominio; La riunione di condomio – tutti sotto lo stesso tetto, Casa Surace al Teatro Manzoni l’8 aprile.

Casa Surace. Quando il palco è un condominioEMPOLIIl fenomeno Casa Surace sbarca stasera alle 21 al Teatro Excelsior di Empoli. Dopo aver divertito oltre 5 milioni di utenti sui social, è la volta di uno spettacolo vero e proprio; ecco La ... lanazione.it

2WATCH annuncia l’ingresso di Casa Surace nel proprio portfolioFondata nel 2015 da un gruppo di amici, Casa Surace ha saputo conquistare il pubblico grazie a video ironici che riflettono gli stereotipi e le caratteristiche della famiglia italiana. In breve tempo, ... ilmattino.it

Il fenomeno comico Casa Surace continua dal web al palcoscenico: i prossimi 17, 18 e 19 aprile saranno in scena al teatro Acacia con “La Riunione di Condominio - Tutti Sotto lo Stesso Tetto”. Non solo Napoli, il team è pronto a esibiranno nei teatri delle princ - facebook.com facebook

Casa Surace in scena al teatro Acacia con “Riunione di condominio” x.com