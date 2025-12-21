Scontri a Torino tra polizia e manifestanti contro lo sgombero di Askatasuna | feriti 11 agenti

Durante il corteo di protesta contro lo sgombero di Askatasuna a Torino, si sono verificati scontri tra manifestanti e forze dell'ordine, con un bilancio di 11 agenti feriti. L'episodio evidenzia le tensioni generate dall'evento e le difficoltà nel gestire situazioni di conflitto in contesti di manifestazioni pubbliche.

Scontro tra manifestanti e forze dell'ordine durate il corteo di protesta per lo sgombero di Askatasuna. Ci sono state cariche con manganellate da parte della polizia e bastonate da parte dei manifestanti. 🔗 Leggi su Fanpage.it Leggi anche: Corteo contro lo sgombero del centro sociale Askatasuna, scontri tra manifestanti e polizia a Torino: sette agenti feriti Leggi anche: Corteo contro lo sgombero del centro sociale Askatasuna, tensione a Torino. Scontri tra manifestanti e polizia: sette agenti feriti Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Torino, scontri tra polizia e manifestanti al corteo per Askatasuna, nove agenti feriti; Torino, scontri al corteo dopo sgombero Askatasuna: 11 agenti feriti; Torino, duri scontri tra manifestanti e polizia alla manifestazione per Askatasuna; Askatasuna Torino, il corteo in diretta dopo lo sgombero. I manifestanti provano a riprendersi il centro sociale. Battaglia tra idranti, lacrimogeni e 10 agenti feriti. Scontri tra manifestanti incappuccianti e polizia al corteo di Torino, cassonetti dati alle fiamme. Agenti usano idranti - Cosa è successo al corteo per Askatasuna a Torino: scontri tra manifestanti incappucciati e polizia, cassonetti dati alle fiamme, uso di idranti e lacrimogeni. ilfattoquotidiano.it

Scontri a Torino tra polizia e manifestanti contro lo sgombero di Askatasuna: usati idranti e lacrimogeni - Scontro tra manifestanti e forze dell’ordine durate il corteo di protesta per lo sgombero di Askatasuna. msn.com

A Torino ci sono stati scontri tra la polizia e alcuni manifestanti del corteo per il centro sociale Askatasuna - A Torino ci sono scontri tra la polizia e alcuni manifestanti che stanno partecipando al corteo di protesta contro lo sgombero del centro sociale Askatasuna, avvenuto giovedì. ilpost.it

Askatasuna, al corteo contro lo sgombero a Torino anche famiglie. Scontri tra antagonisti e polizia DIRETTA LIVEBLOG #ANSA https://ow.ly/jgnC50XMSPw - facebook.com facebook

Corteo Askatasuna, è di 11 agenti feriti il bilancio complessivo degli scontri avvenuti a Torino. Colpiti da oggetti contundenti da un gruppo di incappucciati alla testa del corteo #ANSA x.com

