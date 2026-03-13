Camper il decalogo per prepararlo ai primi viaggi

Per chi ha lasciato il camper inattivo negli ultimi mesi, è il momento di prepararlo per i primi spostamenti. Si tratta di controllare i livelli di liquidi, verificare le gomme e assicurarsi che tutti i sistemi siano funzionanti. Una volta completati i controlli, il veicolo sarà pronto per affrontare le prime escursioni della stagione.

Il trend del camper prosegue positivamente. Lo provano i numeri fornti da Apc, l'Associazione produttori di caravan e camper. Nel 2025, le immatricolazioni in Italia sono cresciute del 10,56% con oltre 44mila veicoli acquistati tra nuovo e usato, mentre i passaggi di proprietà sono andato in progresso del 6,05%. Secondo il presidente di Apc Simone Niccolai "anche il noleggio sta andando bene, non solo in estate ma tutto l'anno". Non c'è da stupirsi: negli ultimi anni, il mondo dell'outdoor è diventato di tendenza, facile e alla portata di tutti. Per godersi le vacanze in totale tranquillità è bene partire con il mezzo a punto, controllato attentamente dopo la classica pausa invernale.