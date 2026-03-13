Calciobidoni compie 20 anni | storia ed evoluzione Sui nuovi progetti…

Calciobidoni festeggia vent’anni di presenza online, un traguardo che pochi siti di calcio riescono a raggiungere in un panorama digitale in continua evoluzione. Da quando è stato creato, il sito ha accompagnato gli appassionati di calcio con contenuti e aggiornamenti, adattandosi ai rapidi cambiamenti del web e alle nuove modalità di comunicazione. Ora si parla di nuovi progetti per il futuro.

Calciobidoni compie 20 anni: storia ed evoluzione. "Sui nuovi progetti." Sotto il segno di Calciobidoni. Vent'anni di vita online sono un traguardo raro, soprattutto in un web che cambia alla velocità della luce tra nuovi modelli di comunicazione online e complessi algoritmi. Ebbene sì, Calciobidoni, nato il 12 marzo 2006 come progetto artigianale e dissacrante dedicato ai "bidoni" del calcio, ha celebrato in queste ore due decenni di attività. Ciò restando fedele alla sua identità originaria pur attraversando rivoluzioni tecnologiche, social e culturali per l'appunto. Un anniversario che diventa occasione per ripercorrere la sua storia, i momenti più iconici e i nuovi obiettivi per il futuro.