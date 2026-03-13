Buon compleanno Carlo Conti Bruno Conti De Sisti Gino Roca

Oggi si festeggiano i compleanni di diverse personalità del mondo dello spettacolo e dello sport: tra loro ci sono Carlo Conti, Bruno Conti, Nela, De Sisti, Gino Roca, Giuseppe Marchioro e Isa. Questi nomi sono stati celebrati per la loro carriera e il contributo nei rispettivi settori, con messaggi di auguri che si sono diffusi sui social e sui media. La giornata è dedicata a loro con ricorrenze che coinvolgono pubblico e fan.

Buon compleanno Carlo Conti, Bruno Conti, Nela, De Sisti, Gino Roca, Giuseppe Marchioro, Isa Danieli, Graziella Granata, Gianni Motta, Aldo Ossola, Athina Cenci, Giulio Borrelli, Paolo Serventi Longhi, Giampaolo Galli, Riccardo Barenghi, James Pallotta, Giovanni Malagò, Alfonso Pecoraro Scanio, Luciano Ligabue, Ela Weber, Igor Campedelli, Annalisa Pannarale, Manuel Pasqual, Giuseppe L’Abbate, Gerard Deulofeu. Oggi 13 marzo compiono gli anni: Giancarlo de Sisti, ex calciatore Roma, Fiorentina, allenatore, dirigente; Gino Roca, giornalista; Giuseppe de Grazia, politico; Elio Corbani, giornalista; Giuseppe Marchioro, ex calciatore, allenatore; Alberto Masotti, imprenditore; Isa Danieli (Luisa Amatucci), attrice; Francesco Capriglione, avvocato; Giuseppe Fiaschi, ex calciatore Lucchese. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Buon compleanno Carlo Conti, Bruno Conti, De Sisti, Gino Roca Articoli correlati Carlo Conti e la dedica al migliore amico Pieraccioni: «La prima volta che ti ho augurato buon compleanno ne festeggiavi 16»Mentre fervono i preparativi per Sanremo 2026, Carlo Conti ha trovato il tempo di scrivere un'affettuosa e ironica dedica social al migliore amico... Buon compleanno Fiorella Conti, Uto Ughi, Placido Domingo…Oggi 21 gennaio compiono gli anni: Fiorella Conti, dirigente d’azienda; Francesco Macis, politico; Amedeo Amodio, ballerino, coreografo; Antonio... Tutto quello che riguarda Carlo Conti Discussioni sull' argomento La risposta della ballerina Francesca Tanas dopo le parole di Carlo Conti a Sanremo 2026: Mi ha sessualizzata per dei pantaloni da show e ha messo in imbarazzo la moglie; Carlo Conti risponde sui jeans a Sanremo 2026 dopo l’accusa della ballerina; Sanremo Top: stasera 7 marzo i Big tornano sul palco con Carlo Conti; Carlo Conti svela: 'Con la maschera di Tony Pitony tutti mi salutavano'. #HappyBirthday Tanti auguri a #CarloConti il conduttore televisivo e direttore artistico dell'ultimo Festival di Sanremo compie oggi #65anni facebook La Bambola di Pezza si è tatuata la faccia di Carlo Conti sul braccio #SanremoTop #Sanremo2026 #BamboleDiPezza x.com