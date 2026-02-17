Carlo Conti e la dedica al migliore amico Pieraccioni | La prima volta che ti ho augurato buon compleanno ne festeggiavi 16

Carlo Conti ha deciso di dedicare un pensiero speciale a Pieraccioni, il suo amico di lunga data, perché ricorda il primo compleanno che gli ha augurato, quando Pieraccioni aveva 16 anni. Conti ha scritto su Instagram che, nonostante qualche cambiamento fisico, il loro legame resta forte come sempre. La foto che ha pubblicato mostra i due durante una festa anni fa, quando si sono incontrati per la prima volta.

Mentre fervono i preparativi per Sanremo 2026, Carlo Conti ha trovato il tempo di scrivere un'affettuosa e ironica dedica social al migliore amico Leonardo Pieraccioni, nel giorno del suo compleanno. Accanto a una foto di gioventù e una decisamente più recente, Carlo Conti ha scritto sul suo account Instagram, taggando il regista e attore toscano sulle note di Stevie Wonder: «La prima volta che ti ho augurato buon compleanno ne festeggiavi 16. oggi inverti le cifre, ma noi siamo sempre gli stessi (più o meno!) da 45 anni!! Forse fisicamente qualche “piccolo” cambiamento c’è stato in noi, ma certo non è cambiato il nostro legame fraterno, auguri Leo!!». 🔗 Leggi su Vanityfair.it

