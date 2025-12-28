Addio al noto maestro Pier Luigi Toschi
Si è spento all’età di 90 anni il noto maestro Pier Luigi Toschi, residente con la famiglia a Castelnovo Monti. A dare il triste annuncio la moglie Luisa, i figli, i nipoti Federico, Emanuele e Alessandro, il genero Gianni, la nuora Domenica, i fratelli, parenti e il caro amico Dottor Puglisi. Ricordato da molti a Catelnovo e non solo, Luigi Toschi era un maestro d’altri tempi. Aveva studiato a Parma e poi fatto le sue prime esperienze nella montagna reggiana quando ogni paese aveva la sua scuola elementare. Toschi ha insegnato da Succiso a Gualtieri, da Casina Bondolo dove, in occasione di una grande nevicata in cui i ragazzi, che speravano di fare un giorno di vacanza, l’hanno visto arrivare con gli sci. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
