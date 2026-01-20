Violenza sessuale su un 19enne in un centro culturale islamico

Un uomo di 51 anni è sotto indagine per presunta violenza sessuale ai danni di un 19enne, avvenuta circa un anno fa in un centro culturale islamico. L’indagine mira a fare luce sui fatti e garantire l’applicazione della legge. Le autorità competenti stanno approfondendo le circostanze dell’accaduto, nel rispetto delle procedure e dei diritti delle persone coinvolte.

BOLZANO. È indagato per violenza sessuale un uomo di 51 anni che, un anno fa, avrebbe costretto un diciannovenne a subire atti sessuali in un vano di un centro culturale islamico dell'Alto Adige. Secondo quanto ricostruito dalla Procura, l'uomo avrebbe approfittato del fatto che il ragazzo fosse l'unico presente, in quel momento, e interrotto la condotta solo all'arrivo di altre persone. Revocata la richiesta di incidente probatorio per cristallizzare il racconto della vittima, la giudice per le indagini preliminari del tribunale di Bolzano, Elsa Vesco, ha respinto la richiesta di patteggiamento a un anno e mezzo, rimettendo gli atti alla presidente del Tribunale che assegnerà il fascicolo a un altro gip.

