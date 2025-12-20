LIVE Biathlon Inseguimento femminile Annecy 2025 in DIRETTA | Wierer e Vittozzi all’attacco di Jeanmonnot

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta LIVE dell’inseguimento femminile di 10 chilometri in scena dalle nevi francesi di Annecy Le Grand Bornand, che vede l’Italia con WIERER e VITTOZZI in piena caccia per la vittoria. Dorothea ha conquistato nella sprint della giornata di giovedì il secondo podio di stagione, confermandosi in un clamoroso momento di forma e si è messa nella situazione che lei gradisce di più nel format di gara a lei preferito. L’azzurra parte terza con appena 11? di ritardo dalla vincitrice Hanna Öberg, che ha sopravanzato nel finale della prova su due poligoni la beniamina di casa Lou Jeanmonnot. 🔗 Leggi su Oasport.it

