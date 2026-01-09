Bianca Guaccero e i progetti futuri con Giovanni Pernice

Bianca Guaccero e Giovanni Pernice sono pronti a pianificare il loro futuro insieme. Dopo un anno e mezzo di relazione, i due artisti si preparano a trasferirsi a Roma e a intraprendere nuovi progetti, tra cui l’idea di allargare la famiglia. Questa fase rappresenta un passo importante nella loro vita privata e professionale. Per ulteriori dettagli, si consiglia di leggere l’articolo su Il Difforme.

Bianca Guaccero e Giovanni Pernice guardano al futuro dopo un anno e mezzo di relazione. Presto si stabilizzeranno a Roma e proveranno ad avere un figlio.

