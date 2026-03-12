Luca Argentero torna nei panni dell' Avvocato Ligas ancora innamorato della moglie | la clip in anteprima del terzo episodio della serie Sky

Luca Argentero interpreta nuovamente l'Avvocato Ligas in una serie Sky, con una clip in anteprima del terzo episodio. Nel video, il personaggio appare ancora innamorato della moglie, interpretata da Gaia Messerklinger, e sembra determinato a continuare la sua storia. La scena mostra Ligas in atteggiamenti che riflettono il suo legame con la donna, senza ulteriori dettagli sulla trama.

Ligas ( Luca Argentero ) è ancora innamorato di sua moglie ( Gaia Messerklinger ) e non ha alcuna intenzione di arrendersi. Lei, invece, è determinata e vuole comunicare alla figlia la decisione di separarsi. Come si vede in questa clip in anteprima della terza puntata di Avvocato Ligas – in onda da venerdì 13 marzo in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW – la moglie ha comprato il libro L’orsetto con due tane, pensando di usarlo per introdurre alla bambina il tema della separazione. Ligas, però, non condivide questo approccio e, davanti alla piccola, cambia subito argomento, proponendo di andare tutti insieme a cena fuori. A mangiare una bella pizza. 🔗 Leggi su Amica.it

