Assicurazione auto in Campania costano quasi il doppio che nel resto del Paese | i dati

Secondo i dati di Segugio.it, in Campania nel mese di febbraio il premio medio per l'assicurazione auto RcAuto è stato di 782,61 euro, un valore molto più alto rispetto alla media italiana di 492 euro. Nel confronto con il mese di febbraio dell'anno precedente, si nota un aumento del 8,5%. La differenza di costo tra la regione e il resto del Paese è significativa, con i premi campani quasi il doppio di quelli italiani.

Secondo i dati di Segugio.it, portale del mercato italiano della comparazione online di prodotti assicurativi, in Campania nel mese di febbraio il premio medio RcAuto si è attestato a 782,61 euro, prezzo nettamente superiore alla media italiana (492 euro) e in crescita del +8,5% rispetto a 12 mesi fa. Nella regione, oltre il 40% dei consumatori (42,5% del totale) sceglie di aggiungere l'assistenza stradale come garanzia accessoria, a un prezzo medio che a febbraio si attesta sui 22,45 euro. La garanzia più costosa, ovvero quella 'Furto e Incendio', ha un prezzo di 432,88 euro all'anno in media e viene scelta nel 4,0% dei casi.