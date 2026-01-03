Corsa ai saldi assalto ai Gigli | mille persone in coda di prima mattina

Al centro commerciale I Gigli di Firenze, le prime luci dell’alba hanno visto oltre mille persone formare lunghe code in attesa dell’apertura dei saldi invernali 2026. La giornata si apre con un afflusso consistente di clienti, pronti a cogliere le offerte delle principali insegne presenti nell’area commerciale. Un avvio di stagione che riflette l’interesse e la partecipazione dei consumatori alle promozioni di inizio anno.

Firenze, 3 gennaio 2026 – Oltre mille persone in attesa fin dalle prime ore del mattino per l’avvio dei saldi invernali 2026 al centro commerciale I Gigli. È questo il primo bilancio della giornata di oggi, sabato 3 gennaio, che ha visto un vero e proprio assalto agli ingressi, con visitatori arrivati da tutta la Toscana e un’affluenza cresciuta progressivamente nel corso della mattinata. Quanto è costato il Capodanno di Siena: Samira Lui è il personaggio tv del momento, Irama artista top Bene sportswear, calzature, accessori moda. Il tradizionale rito della caccia all’occasione ha coinvolto tutti i punti vendita della struttura, con una particolare concentrazione nei settori dell’abbigliamento per adulti e bambini, dello sportswear, delle calzature e degli accessori moda. 🔗 Leggi su Lanazione.it

