Ascolti tv giovedì 5 febbraio ' Don Matteo' su Rai1 domina prime time

Roma, 6 feb. - (Adnkronos) - La fiction 'Don Matteo 15', in onda ieri giovedì 5 febbraio su Rai1, ha dominato il prime time con 4.055.000 spettatori e il 23,2% di share. Medaglia d'argento per la partita di Coppia Italia Atalanta-Juventus, in onda su Italia 1, che ha interessato 3.348.000 spettatori e il 16,3% di share mentre 'Striscia la notizia' su Canale ha raggiunto 1.717.000 spettatori e l'11% di share. Fuori dal podio troviamo 'Dritto e Rovescio' su Rete 4 con 1.030.000 spettatori (7,7% share) mentre 'Piazzapulita', in onda su La7 ha interessato 835.000 spettatori (5,9% share). A seguire. 🔗 Leggi su Iltempo.it

