Ascensori nuovi nelle case comunali anche in quelle dove i residenti avevano organizzato la protesta dei cartelli

Sono iniziati i lavori di sostituzione e manutenzione degli ascensori nelle case comunali di Monza, che coinvolgono gli edifici di via Silva e Mazzucotelli. Le operazioni sono state avviate nei giorni recenti e riguardano l’installazione di nuovi impianti nei rispettivi plessi. In alcuni casi, queste modifiche sono state precedute da proteste dei residenti che avevano esposto cartelli contro i precedenti sistemi di ascensore.

Un investimento di circa 700mila euro. I lavori dovrebbero durare 5 settimane Cambio degli ascensori nelle case comunali di Monza. Nei giorni scorsi sono iniziati gli interventi di manutenzione e di sostituzione degli ascensori nei plessi comunali di via Silva e Mazzucotelli. E proprio nelle case di via Silva, salite più volte alla ribalta delle cronache (anche nazionali) per voce di Michele Quitadamo, portavoce dell'Associazione inquilini abitanti, per quegli ascensori rimasti fuori uso alcune volte anche per mesi, obbligando alcuni residenti particolarmente fragili a non uscire di casa, oppure a chiedere aiuto ai vicini più giovani per le piccole commissioni quotidiane. 🔗 Leggi su Monzatoday.it Articoli correlati Ascensori moderni nelle case comunali, scattano i lavoriSono iniziati in questi giorni gli interventi di manutenzione straordinaria nelle case comunali di via Silva 9 e via Mazzucotelli 2, a Monza, dove il... Contenuti utili per approfondire Ascensori nuovi Temi più discussi: Ascensori nuovi nelle case comunali (anche in quelle dove i residenti avevano organizzato la protesta dei cartelli); Case comunali: nuovi ascensori e addio barriere, c’è anche Monza Vicina; Nuovi ascensori nelle case comunali: lavori in corso e servizi per gli inquilini fragili; Finti collaudi agli ascensori di Roma, chiesto il processo per ditte e funzionari. Case comunali: nuovi ascensori e addio barriere, c’è anche Monza VicinaPiazza Trento e Trieste prosegue con gli interventi di manutenzione nelle case comunali: in ... msn.com Monza, continuano i lavori nelle case comunali: ecco cosa sta cambiandoIl rumore dei lavori nei cortili, il via vai dei tecnici e l’attesa degli inquilini alle finestre. In alcune case comunali di Monza sono settimane di cambiamenti e interventi che stanno trasformando ... monza-news.it #monzanews #alloggicomunali #DaSapere Sono in corso i lavori per la sostituzione degli ascensori nelle case comunali di via Silva e di via Mazzucotelli. L’installazione dei nuovi ascensori, della durata stimata di circa cinque settimane, si affianca all'abbattim x.com Colle Bracchi: presentati i lavori di riqualificazione di 28 alloggi di edilizia pubblica. Un intervento da oltre 2,2 milioni di euro tra efficienza energetica, nuovi ascensori e riqualificazione degli appartamenti. Un passo concreto per migliorare la qualità dell’a - facebook.com facebook