Ascensori moderni nelle case comunali scattano i lavori

In questi giorni sono partiti i lavori di manutenzione straordinaria nelle case comunali di via Silva 9 e via Mazzucotelli 2 a Monza. Il Comune sta sostituendo gli ascensori obsoleti, che negli ultimi anni avevano spesso avuto problemi di funzionamento. Gli interventi riguardano la modernizzazione degli impianti per migliorare l'accessibilità e la sicurezza degli edifici. I lavori sono in corso e dureranno alcune settimane.

Sono iniziati in questi giorni gli interventi di manutenzione straordinaria nelle case comunali di via Silva 9 e via Mazzucotelli 2, a Monza, dove il Comune ha avviato la sostituzione dei vecchi ascensori, più volte rimasti fermi in questi anni a causa di ripetuti malfunzionamenti. I lavori, che avranno una durata stimata di cinque settimane, rappresentano la risposta a un problema che in alcuni periodi ha condizionato la quotidianità dei residenti, molti dei quali anziani soli o persone con disabilità. Durante il periodo di cantiere, l'amministrazione ha predisposto un servizio di supporto per gli inquilini più fragili: dalla consegna della spesa al trasporto dal piano terra all'abitazione per chi ha visite mediche già programmate.