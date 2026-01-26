A Marina di Pietrasanta è stato identificato l'autore degli insulti rivolti a Giorgia Meloni comparsi sui muri della località. Dopo circa un mese, le autorità hanno fatto chiarezza sull'accaduto, offrendo dettagli sull'individuazione. Questo episodio evidenzia l'importanza di rispettare il confronto civile. Di seguito, i dettagli sulla vicenda e l'identità dell'autore.

Ricordate le offese a Giorgia Meloni apparse sui muri di Marina di Pietrasanta? A poco più di un mese di distanza è stato individuato l'autore. Si tratta di un 60enne, domiciliato nella frazione della provincia di Lucca, e con precedenti di polizia. L'uomo è stato denunciato per offesa all'onore dei Capi di Stato, minaccia, istigazione a delinquere e deturpamento e imbrattamento di cose altrui. Nelle scritte infatti apparivano minacce rivolte alle massime istituzioni nazionali e locali, compresa la premier. Il risultato arriva al termine di un'attività investigativa scrupolosa, continua e capillare, condotta dai carabinieri della compagnia di Viareggio, con il supporto del nucleo investigativo del comando provinciale di Lucca. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Marina di Pietrasanta, individuato l'autore degli insulti a Giorgia Meloni: clamoroso, chi è

