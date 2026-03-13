Ardea l' intestataria fantasma di 45 auto usate da altri

A Ardea, i carabinieri della stazione di Marina Tor San Lorenzo hanno denunciato una donna di 49 anni, nota alle forze dell’ordine, residente nella zona. La donna aveva fatto intestare a suo nome 45 veicoli usati, ma tutti risultavano nella disponibilità di altri soggetti. Le indagini hanno portato alla scoperta della presenza di questa rete di intestazioni fittizie.

Si era fatta intestare 45 veicoli, che però sono risultati nella disponibilità di altri soggetti. I carabinieri della stazione di Marina Tor San Lorenzo hanno denunciato una 49enne, già nota alle forze dell'ordine, domiciliata ad Ardea. I militari, pertanto, hanno avviato le procedure per la cancellazione delle auto dall’archivio nazionale dei veicoli e richiesto il blocco anagrafico della donna, per impedire ulteriori operazioni analoghe. La donna è accusata di reati di falsa dichiarazione a pubblico ufficiale e intestazione fittizia di veicoli. Contestualmente sono state elevate sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada per un importo pari a 24. 🔗 Leggi su Romatoday.it

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