Apre la stagione della Bilancia di Bepi sul fiume Stella

La stagione della Bilancia di Bepi sul fiume Stella è stata inaugurata con una cerimonia tradizionale. Bepi Ciprian, noto come gentiluomo d’altri tempi e gestore del ristorante Sot la nape, ha partecipato all’evento. Il capanno di pescatori, che si trova sulle rive del fiume, è stato il punto di riferimento per questa occasione. La sua presenza ha segnato l’inizio di un nuovo ciclo di attività.

Fu, è, e sarà la Bilancia di Bepi. Gentiluomo d' altri tempi, gestore di Sot la nape, ristorante che ai suoi tempi era fra i più prestigiosi della zona a cavallo del fiume Tagliamento, persona generosa, che amava la buona compagnia, Bepi Ciprian aveva acquistato un capanno di pescatori, sulle ultime rive del fiume Stella, a pochi metri dalla sua uscita in laguna, nel comune di Palazzolo. Innumerevoli erano, ai tempi, gli incontri con tanti amici, per fare festa e gustare le specialità di pesce, che numerose scorrevano nelle acque dello Stella e venivano catturate da una rete a bilancia per diventare prelibatezze per quei tanti amici.... 🔗 Leggi su Udinetoday.it Articoli correlati Come One Piece di Netflix prepara la terza stagione (spiegazione delle rivelazioni sul finale della seconda stagione)Attenzione! A seguire, spoiler enormi sul finale della seconda stagione di One Piece! One Piece è tornato su Netflix per la seconda stagione della... "Brokeback Mountain": apre la stagione della della Polis Cultura al CileaDopo aver conquistato il pubblico nei teatri di tutta Italia, "Brokeback Mountain" approda al Teatro Francesco Cilea di Reggio Calabria sabato 3...