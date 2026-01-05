Nuovo anno vecchia storia trovate decine di carcasse d' auto smontate e rubate | Una triste realtà

Nel torrente Carapelle, nelle vicinanze di Manfredonia, sono state rinvenute quattro carcasse di auto smontate e abbandonate, testimonianza di un fenomeno di furto e smontaggio illecito. Questa situazione riflette una problematica ancora presente sul territorio, evidenziando le difficoltà nel contrastare attività illecite legate al riciclo e alla gestione dei veicoli fuori uso. Un episodio che sottolinea l’importanza di interventi mirati per tutelare l’ambiente e la legalità.

Alcune carcasse di auto, segnatamente quattro, oggetto di furto e successivo smontaggio della carrozzeria, sono state abbandonate nel torrente Carapelle in agro di Manfredonia. L'ennesima scoperta è stata fatta da Giuseppe Marasco, ispettore Civilis che oramai da molti anni ha ingaggiato una.

