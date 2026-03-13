Angera | chiusura estiva per la rivoluzione Polis
A Angera, l’ufficio postale locale chiuderà dal 20 marzo per lavori di ristrutturazione e rimarrà chiuso fino a data da definirsi. La sospensione dell’attività interesserà i residenti che dovranno trovare soluzioni alternative per le loro esigenze di servizi postali durante il periodo di chiusura. La riapertura è prevista al termine dei lavori, senza indicazioni precise sui tempi.
La vita quotidiana degli abitanti di Angera subirà una pausa temporanea a partire dal 20 marzo, quando l’ufficio postale locale chiuderà le serrande per un lungo periodo di lavori. Questa chiusura estiva è il preludio a una trasformazione radicale: entro la fine di agosto, la sede di via Cadorna riaprirà come nodo fondamentale della rete Polis, integrando servizi amministrativi essenziali direttamente nello sportello postale. Per garantire che i cittadini non rimangano senza assistenza durante il cantiere, Poste Italiane ha predisposto un piano di continuità operativa presso la filiale di Cadrezzate con Osmate. Un’estate di cantieri per un nuovo modello di servizio pubblico. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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