Andrea Delogu, intervistata dal Corriere della Sera, ha parlato della perdita del fratello 18enne, spiegando di non voler che il dolore legato a questa perdita passi. La conduttrice ha condiviso i suoi sentimenti riguardo alla tragedia e come questa esperienza influenzi ancora la sua vita quotidiana. La sua testimonianza si concentra sulla volontà di mantenere vivo il ricordo del fratello.

Andrea Deloguè reduce da una delle esperienze più belle della sua vita:Ballando con le stelle. Il programma non solo l’ha fatta divertire e distrarre ma soprattutto le ha regalato la vittoria. Me, proprio in quei mesi, è stata colpita da uno dei dolori più grandi:la morte di suo fratello Evan. A soli 18 anni il giovane si è schiantato in moto contro un albero. Un dolore enorme cheAndrea ha cercato di lenire attraverso il lavoroe la terapia che fa da anni. La conduttrice in un’intervista alCorriere della Seraha definito questa perdita come “una ferita che non si chiuderà mai.Ci tengo, che rimanga aperta, voglio continuare a sentire questo dolore, imparare a guardarlo in faccia e a gestirlo. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Andrea Delogu: “Non voglio che il dolore per Evan passi”

