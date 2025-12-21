Andrea Delogu vince Ballando con le stelle il padre | Evan sorride da lassù
“La tua sorellina, come la chiamavi tu, ha vinto la gara, ma lo sai bene. Perché eri lì con lei" Walter, padre di Andrea Delogu, dedica al figlio Eva la vittoria a Ballando con le stelle facebook
Alla finalissima, nel ring finale, tutta la giuria ha votato per Francesca Fialdini, mentre Alberto Matano, Rossella Erra, Sara Di Vaira e Matteo Addino hanno votato per Andrea Delogu. Andrea e Nikita hanno vinto grazie al voto del pubblico. #BallandoConLeStel x.com
