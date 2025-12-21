Andrea Delogu vince Ballando con le stelle il padre | Evan sorride da lassù

Vince Ballando con Le Stelle 2025 Andrea Delogu. Seconda Francesca Fialdini: la classifica - La conduttrice ha conquistato il pubblico insieme al maestro Nikita Perotti, superando la favorita Francesca Fialdini. ilfattoquotidiano.it

Andrea Delogu ha vinto Ballando con le stelle 2025, quanto ha guadagnato - Andrea Delogu vince Ballando con le Stelle 2025, ma il vero guadagno non è il trofeo: come funzionano cachet e compensi del programma ... quifinanza.it

“La tua sorellina, come la chiamavi tu, ha vinto la gara, ma lo sai bene. Perché eri lì con lei" Walter, padre di Andrea Delogu, dedica al figlio Eva la vittoria a Ballando con le stelle facebook

Alla finalissima, nel ring finale, tutta la giuria ha votato per Francesca Fialdini, mentre Alberto Matano, Rossella Erra, Sara Di Vaira e Matteo Addino hanno votato per Andrea Delogu. Andrea e Nikita hanno vinto grazie al voto del pubblico. #BallandoConLeStel x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.