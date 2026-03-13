Anche il Giappone ora accelera sul Gcap | la collaborazione Roma-Tokyo-Londra per i caccia di sesta generazione

Il Giappone ha avviato un progetto per sviluppare un nuovo caccia di sesta generazione chiamato GCAP, coinvolgendo partner internazionali. La collaborazione include Roma e Londra, che stanno condividendo risorse e competenze per portare avanti questa iniziativa. L'obiettivo è rafforzare le capacità militari e tecnologiche nel settore aeronautico attraverso questa cooperazione internazionale.

Il Giappone sta lavorando per accelerare la collaborazione sul caccia di sesta generazione GCAP (Global Combat Air Programme), frutto di una joint venture tra Roma, Londra e Tokyo, raggiungendo l'Italia nello sforzo finanziario per contribuire a rispettare la data prevista della consegna del primo velivolo, fissata per il 2035. Il governo nipponico non ha ancora rivelato come intende superare gli ostacoli fiscali, ma la Dieta Nazionale, l'organo legislativo giapponese, dovrebbe approvare le assegnazioni finanziarie per il programma questo mese. Il ritardo inglese. Nel progetto trinazionale, che coinvolge BAE Systems, Leonardo e Japan Aircraft Industrial Enhancement Co.