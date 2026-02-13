Almanacco | Sabato 14 Febbraio | accadde oggi compleanni santo e proverbio del giorno

Il 14 febbraio, giorno in cui si celebra anche San Valentino, è stato segnato da eventi importanti nel corso della storia. In questa data, molte persone festeggiano il proprio compleanno o ricorrenze speciali. Oggi, il calendario ricorda anche il santo e il proverbio del giorno, offrendo uno spunto di riflessione. Sono passati 45 giorni dall'inizio dell’anno, e mancano ancora 320 giorni alla fine del 2024. Questa giornata, oltre alle celebrazioni, ci invita a scoprire curiosità e fatti che hanno lasciato il segno nel tempo.

In Libano il primo ministro libanese Rafiq al-?ariri, a seguito di un attentato esplosivo a Beirut, viene assassinato: ricorrenze, avvenimenti, santo e proverbio del giorno Sabato 14 Febbraio è il 45° giorno del calendario gregoriano. Mancano 320 giorni alla fine dell'anno. 1946 - L'ENIAC (che sta per "Electronic Numerical Integrator and Computer"), il primo calcolatore elettronico polifunzionale, viene svelato all'Università della Pennsylvania 1989 - La Union Carbide accetta di pagare 470 milioni di dollari al governo indiano, per i danni causati nel Disastro di Bhopal del 1984 2005 - In Libano il primo ministro libanese Rafiq al-?ariri, a seguito di un attentato esplosivo a Beirut, viene assassinato.🔗 Leggi su Modenatoday.it

Sabato 7 febbraio, il calendario segna il 38° giorno dell'anno.

L'oroscopo di sabato 14 febbraio, i segni fortunati di oggi e le previsioni di domaniQuali sono i segni fortunati del giorno? Mantra per il segno della Bilancia. Le stelle parlano di amore e lavoro per i segni e non solo. Nelle seguenti pagine troverete l'oroscopo di sabato ... ilmattino.it

14 Febbraio: oroscopo segno per segno e almanaccoIl 14 febbraio è il 45º giorno del calendario gregoriano. Chi è nato oggi è empatico e passionale, con una naturale predisposizione ai rapporti umani e alla cura dei legami affettivi. È una persona ... veronasera.it

ALMANACCO DEL GIORNO DOPO ACCADDE DOMANI A GENOVA E IN LIGURIA Sabato 14 febbraio Il Sole sorge alle 07:25 e tramonta alle 17:52. Il culmine è alle 12:39. Durata del giorno dieci ore e ventisette minuti. La Luna sorge alle 15:21 con azimuth 5 - facebook.com facebook