almanacco del 13 03 2026

Il 28 febbraio, nel giorno di sabato, la chiesa celebra una ricorrenza particolare. In questa data, vengono ricordate specifiche figure religiose o eventi storici legati alla tradizione cristiana. La giornata viene segnata da liturgie e cerimonie che coinvolgono comunità e fedeli. La data è segnata sul calendario liturgico e rappresenta un momento di riflessione per i credenti.

almanacco del giorno sabato 28 febbraio Buona giornata da Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda San Romano di condat a rate vissuto nel quinto secolo noto per aver fondato diversi monasteri nel Massiccio di Giulia in Francia siamo a 59 esimo giorno dell'anno mancano solo 306 giorni alla fine di quel 2026 iniziamo nel nostro il nostro viaggio nel tempo che ci porta in quel 1953 scienziati James Watson e Francis Crick annunciano gli amici di aver determinato la struttura a doppia elica del DNA una scoperta che cambierà per sempre la biologia la medicina nel mille e Novecento 83 negli Stati Uniti va in onda l'ultimo episodio della serie.

