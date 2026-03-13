Allerta gialla | a Monza e Brianza ritorna la pioggia

A Monza e in Brianza sono previste piogge intense e temporali per il fine settimana, con l’allerta gialla che interessa la zona. Sabato 14 marzo si attendono acquazzoni diffusi, mentre domenica le precipitazioni continueranno, anche se in modo meno intenso. La perturbazione porta condizioni di maltempo che coinvolgono le principali aree della provincia e della regione.

Alla vigilia della primavera a Monza e in Brianza tornano gli acquazzoni e il maltempo. Quello di sabato 14 e di domenica 15 marzo sarà un fine settimana all'insegna della pioggia (soprattutto sabato). E intanto la protezione civile ha diramato l'allerta gialla. Le prime precipitazioni inizieranno nella tarda mattinata di sabato e proseguiranno per tutta la giornata, diventando particolarmente intense dalla serata. Il maltempo proseguirà poi nella notte di domenica 15 marzo, per poi alternare durante la giornata schiarite a precipitazioni. Il maltempo “entrerà in azione sullo Stivale e lo farà a partire dalle regioni... 🔗 Leggi su Monzatoday.it

Articoli correlati

Roma: pioggia e allerta gialla, 23 mm di pioggia in arrivoLa pioggia torna a Roma domani, giovedì 12 marzo 2026, con un’allerta meteo gialla emessa dalla Protezione Civile del Lazio per criticità...

Contenuti e approfondimenti su Allerta gialla

Discussioni sull' argomento Weekend di pioggia a Milano, scatta l'allerta gialla: Fare attenzione; Allerta meteo per rischio idrogeologico a Milano e hinterland; Rischio pioggia a Palermo: ecco l'allerta meteo gialla della Protezione civile; Maltempo in Puglia, scatta l’allerta gialla: previste piogge e temporali su Bari e provincia.

Allerta gialla: a Monza e Brianza ritorna la pioggiaAlla vigilia della primavera a Monza e in Brianza tornano gli acquazzoni e il maltempo. Quello di sabato 14 e di domenica 15 marzo sarà un fine settimana all'insegna della pioggia (soprattutto sabato) ... monzatoday.it

MESSAGGIO DI ALLERTA GIALLA Per la giornata del 13.03.2026 (dalle ore 14.00 e per le successive 5 ore) Evento previsto: Precipitazioni da isolate a sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale ad evoluzione pomeridiana sulle zone intern - facebook.com facebook

Maltempo in arrivo, diramata l'allerta gialla su tutta la regione x.com