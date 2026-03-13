Addio ad Franco Aquilini alpino tuttofare per Comenduno di Albino

È scomparso Franco Aquilini, alpino e volontario di Comenduno di Albino. Aveva 79 anni e aveva lavorato come poligrafico presso L’Eco di Bergamo. Sabato 14 marzo si terranno i funerali, a cui parteciperanno amici e conoscenti. Era attivo come volontario nella parrocchia, nella scuola dell’infanzia e nella Protezione civile.

IL LUTTO. È stato poligrafico a L’Eco di Bergamo. Sabato 14 marzo i funerali. Volontario per la parrocchia, la scuola dell’infanzia e la Protezione civile, aveva 79 anni. Dagli anni Ottanta al 2000 fu alla rotativa in via Canovine. Una vita dedicata alla famiglia, al lavoro, al volontariato. Si è spento giovedì Franco Aquilini, 79 anni, di Comenduno di Albino, già poligrafico del nostro giornale, per quasi una ventina d’anni, quando ancora la rotativa de «L’Eco di Bergamo» era in via Canovine, in città. Franco aveva iniziato la sua attività lavorativa come meccanico nell’officina «Rampinelli» di Comenduno. Era caporeparto, lavorò come carpentiere anche sui cantieri navali. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Addio ad Franco Aquilini, alpino tuttofare per Comenduno di Albino Articoli correlati Leggi anche: Una vita spesa nell’attenzione verso l’altro: addio ad Albino Fascendini, padre del 118 Addio a Franco, morto il malato di tumore costretto ad attendere 8 ore a terra in pronto soccorsoIl paziente oncologico, diventato suo malgrado simbolo delle difficoltà del sistema sanitario dopo il caso all’ospedale di Senigallia, è deceduto...