Una vita spesa nell’attenzione verso l’altro | addio ad Albino Fascendini padre del 118

Se ne va Albino Fascendini, neurologo e neurochirurgo degli Ospedali Riuniti, noto per la sua dedizione e attenzione verso gli altri. La sua carriera si è distinta per impegno professionale e interesse per la bioetica. Un addio a una figura di grande valore nel settore sanitario, ricordata per la sua lunga attività al servizio della comunità e per il ruolo fondamentale nel 118.

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.