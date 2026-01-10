Una vita spesa nell’attenzione verso l’altro | addio ad Albino Fascendini padre del 118

Da ecodibergamo.it 10 gen 2026

Se ne va Albino Fascendini, neurologo e neurochirurgo degli Ospedali Riuniti, noto per la sua dedizione e attenzione verso gli altri. La sua carriera si è distinta per impegno professionale e interesse per la bioetica. Un addio a una figura di grande valore nel settore sanitario, ricordata per la sua lunga attività al servizio della comunità e per il ruolo fondamentale nel 118.

IL LUTTO. Neurologo e neurochirurgo, svolse l’intera carriera professionale agli Ospedali Riuniti. La bioetica fu uno dei suo tanti interessi. Contribuì a fondare il Cesvi e l’Hospice della Palazzolo. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

