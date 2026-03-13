A Modena, più della metà degli acquirenti su internet ha oltre 50 anni. Secondo un sondaggio online condotto di recente, il 60% dei partecipanti appartiene alla fascia d’età tra i 51 e i 70 anni. Questi dati dimostrano che il commercio elettronico non riguarda solo i giovani, ma coinvolge in modo significativo anche le persone più mature.

Non sono solo i giovanissimi a comprare sul web: a Modena l’ e-commerce ha conquistato stabilmente la fascia d’età tra i 51 e i 70 anni, che rappresenta ben il 60% dei partecipanti all’ultimo sondaggio online di U.Di.Con. Emilia-Romagna. L’indagine scatta una fotografia dettagliata sulle abitudini di acquisto sul web sotto la Ghirlandina, evidenziando un mercato maturo, ma ancora vulnerabile ai rischi della rete. Frequenza di acquisto e budget Lo shopping online è ormai un appuntamento fisso: secondo il sondaggio il 62,5% dei modenesi acquista su internet almeno una volta al mese, mentre il 22,5% lo fa dalle due alle quattro volte. Sorprende la quota dei cosiddetti “heavy shoppers”: 1 cittadino su 6 effettua tra i 4 e i 6 acquisti mensili. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Acquirenti su internet. Più della metà è over 50

Articoli correlati

Mint mobile offerte febbraio 2026: 50% sconto su wireless e internet casa 5g e altroQuesto testo presenta una panoramica aggiornata delle offerte mint mobile disponibili a febbraio 2026, evidenziando come sia possibile ottenere...

Milano, lusso immobiliare: prezzi stabili ma acquirenti più esigenti, focus su qualità e sostenibilità.Il lusso immobiliare a Milano si stabilizza: prezzi elevati e un mercato in evoluzione Dopo anni di crescita sostenuta, il mercato immobiliare di...

33 Minutes of Blowing Up a Meta Ads Account (Post-Andromeda)

Una selezione di notizie su Più della

Temi più discussi: Acquirenti su internet. Più della metà è over 50; YouGov e Circana lanciano Complete Market, offrendo una visione unificata dei dati degli acquirenti e del mercato; Come migliorare la reputazione online della concessionaria; La loyalty in farmacia non è un amuleto: dove si gioca la partita?.

I lavori e le competenze più richiesti in Europa: i più ricercati su internetGli specialisti in tecnologie dell'informazione e della comunicazione (Ict) sono di gran lunga i professionisti più richiesti, con il 9 per cento di tutti gli annunci di lavoro online. Euronews ... it.euronews.com

Messaggi più brevi, parole più facili: così la Rete negli ultimi 30 anni ha impoverito la nostra linguaAgli albori di Internet, quando connettersi era un lusso per pochi, per scrivere un semplice messaggio su un forum si utilizzava un fiume di parole (o muro di testo, usando un'espressione in voga ... corriere.it

DALLA CENA DELLA MOTOGP HALL OF FAME, CASEY STONER A JORGE LORENZO: "NON AVREI MAI POTUTO IMPARARE CIÒ CHE FACEVI TU. IL RITIRO NON MI DIVERTIVO PIÙ" Jorge Lorenzo: "Io non ero molto bravo ad improvvisare, miglioravo p - facebook.com facebook