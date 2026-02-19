Milano lusso immobiliare | prezzi stabili ma acquirenti più esigenti focus su qualità e sostenibilità

A Milano, il settore immobiliare di lusso si conferma stabile, ma gli acquirenti diventano più esigenti. Dopo un periodo di crescita rapida, i prezzi rimangono elevati, ma ora i clienti chiedono maggior qualità e attenzione alla sostenibilità. Le case più richieste sono quelle dotate di tecnologie innovative e materiali ecocompatibili. Agenzie immobiliari riferiscono che le visite sono aumentate, ma le trattative si fanno più attente e mirate. La domanda si concentra su appartamenti di prestigio in zone centrali e ben servite.

Il lusso immobiliare a Milano si stabilizza: prezzi elevati e un mercato in evoluzione. Dopo anni di crescita sostenuta, il mercato immobiliare di lusso a Milano mostra segnali di stabilizzazione. Le richieste si attestano a cifre considerevoli, fino a 38.700 euro al metro quadrato nel Quadrilatero della moda e 30.000 euro nel Centro storico, riflettendo un cambiamento di passo per il settore e una maggiore cautela da parte degli investitori. Un mercato in transizione: fattori e dinamiche. Il mercato immobiliare di lusso a Milano sta attraversando una fase di transizione dopo un periodo di espansione significativa.